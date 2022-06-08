موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يتجهز المنتخب الوطني لكرة القدم، غدا الخميس، لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، إذ توجهت بالفعل، أمس الثلاثاء، بعثة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة نظيره الإثيوبي، وذلك على رحلة خاصة لمصر للطيران، لذا يبحث الكثيرون حاليا عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال التقرير التالي، موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة، والتي ستقام غدا الخميس الموافق 9 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في ثاني جولات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

وتذيع شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، مباراة مصر وإثيوبيا غدا، على لبتردد التابع لشبكة، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة الأفريقية، إذ تحرص على بث جميع المباريات الكروية الهامة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة بي إن سبورت

- من خلال القمر الصناعي المصري: نايل سات.

- تردد القناة: 11548.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري، قد حقق الفوز على منتخب غنينا بهدف مقابل اللا شيء، سجله مصطفى محمد في أول مباريات المنتخب، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي على أرض ستاد القاهرة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وقبل التوجه إلى مالاوي، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة مع إثيوبيا، إذ يضم كل من:-

(محمد الشناوي - محمد أبو جبل - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - محمد النني - مهند لاشين - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - محمود الونش - حمدي فتحي - عمر جابر - عمر كمال عبدالواحد - محمود علاء - عمرو السولية - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - أحمد حمدي - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - مصطفى محمد».