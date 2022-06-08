حالة الطقس غدا الخميس 9-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن بيان صادر عن مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منذ قليل، عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

وبحسب توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى جنوب البلاد، ما عدا السواحل الشمالية يكون الطقس حارا، بسبب التأثر بكتلة هوائية شديدة السخونة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، تصاحبها رياح شمالية غربية حارة، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدلا على كافة الأنحاء.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

ويؤكد خبراء الأرصاد أن الموجة الحارة التي تشهدها كافة المناطق في البلاد مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات النهار، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية، والابتعاد عن التعرض للشمس في الفترة ما بين 12 ظهرًا حتى 3 عصرا، فضلا عن متابعة النشرة الجوية بشكل يومي لمعرفة تغيرات حالة الطقس.

كما تشهد البلاد غدًا الخميس نشاطا للرياح خلال ساعات الليل، وتكون في مناطق جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة غربًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 9 يونيو

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمناطق المختلفة من جمهورية مصر العربية، كالآتي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.