ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الشاحنات 4 آلاف و114 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و941 طنا تشمل 10 آلاف و723 طن يوريا و12 ألفا و818 طن كلينكر و3 آلاف و400 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفا و221 طنا تشمل 1122 طن أبلاكاش و7008 أطنان خردة و13341 طن قمح و2155 طن خشب زان و95 طن جرارات و8 آلاف و500 طن ذرة.

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 646 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 723 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3087 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 24 ألفا و572 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 299 ألفا و729 طنا، وغادر قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمقدار 44 مليون دولار بنسبة 3% لتبلغ ما قيمته 1.412 مليار دولار مقابل 1.368 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية - في تقريره الشهري، والذي أصدره اليوم الأربعاء إلى ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير الماضي بنحو 14% لتبلغ 305 ملايين دولار مقابل 267 مليون دولار في يناير 2021، فيما تراجعت خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1% لتسجل 338 مليون دولار مقارنة 342 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات شهر مارس 2022 بلغت نحو 419 مليون دولار بنسبة نمو 8% وقيمة نمو 31 مليون دولار، مقارنة بصادرات مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار، فيما بلغت صادرات شهر أبريل الماضي نحو 350 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 6% مقارنة بصادرات أبريل 2021.

ونوه بأن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من (يناير - أبريل 2022) بقيمة 748 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو بلغت 2% وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 249 مليون دولار بنسبة زيادة 9% تمثل 18% من إجمالي الصادرات.

أما الدول الإفريقية غير العربية فجاءت بقيمة 101 مليون دولار/ بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات، بينما حققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 10%، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار، وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 26%، بينما جاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 226 مليون دولار، بما يمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 128 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 26%، فالسودان بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 33%، تلتها ليبيا بقيمة 69 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، ثم فلسطين بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة زيادة 49%، والأردن بقيمة 61 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ولبنان بقيمة 56 مليون دولار بنسبة نمو 43%، وألمانيا بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 8%، واليمن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وفي المركز الـ10 جاءت الصين بقيمة 44 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وحول قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات إلى فلسطين بنحو 21 مليون دولار لتبلغ 64 مليون دولار، وكذلك إلى السودان بنحو 20 مليون دولار لتبلغ 81 مليون دولار، كما حققت صادرات مصر من الأغذية إلى المملكة العربية السعودية زيادة بنحو 19 مليون دولار لتبلغ 128 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 9 ملايين دولار لتبلغ 40 مليون دولار وقيمة زيادة 9 ملايين دولار.

كما زاردت الصادرات الغذائية إلى لبنان بقيمة 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، وهولندا بقيمة 41 مليون دولار وزيادة بلغت 12 مليون دولار، وكينيا بقيمة 34 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار، وجاءت بولندا في المركز الـ10 بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

وأكد التقرير أن المجلس يعمل على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع خلال الربع الأول من عام 2021، حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022، ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض "جلف فود - دبى" في فبراير 2022، ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس الماضي. كما تم تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض بالبرازيل خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو 2022، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو أيضا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول (الأردن، فلسطين، سوريا، العراق).

ولفت التقرير إلى أن المجلس يدرس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول إفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري، بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الإلكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.