محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية فيتنام لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سفير دولة فيتنام لدى مصر السيد نجوين هوي دونج، على رأس الوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك ضمن زيارته للمحافظة، فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة وجمهورية فيتنام وتبادل مزيد من الخبرات فى مختلف المجالات، خاصة في المجال الصناعي والسياحي، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والأستاذ محمد سعده رئيس الغرفة التجارية.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية فيتنام لدى مصر، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التى تشهدها المحافظة مؤخرًا، كما أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير جمهورية فيتنام لدى مصر فى إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، وتناول المحافظ بالشرح جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، مؤكدا ان بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الفيتنامي.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية فيتنام لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية فى عدد من المجالات.

محافظ بورسعيد يستقبل سفير فيتنام

محافظ بورسعيد يستقبل سفير فيتنام