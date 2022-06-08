تدشين حملة "نشر الوعي الأسرى والمجتمعي" بمقر المجلس القومي للمرأة في قنا

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فاعليات حملة نشر الوعي الأسرى والمجتمعي، التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف من خلال وحدة "لم الشمل".

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وفضيلة الشيخ تاج الدين ابوالوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وقنا، وعدد من ممثلي منطقة الأزهر ومديرية الأوقاف وممثلي منظمات المجتمع المدني.

أكد محافظ قنا، على أهمية دور المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف في عقد الندوات التوعوية للتعريف بالمشروع القومي لتنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام ومنهج المشورة الأسرية بشكل خاص، موضحًا دعمه الكامل لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وخاصة أنشطة الأم والطفل وتمكين المرأة اِقْتِصَادِيًّا داخل المجتمع ومساعدتها على عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على مواجهة ظروف الحياة، بالإضافة إلى تمكينها اِجْتِمَاعِيًّا لمواجهة الأفكار والعادات المغلوطة ونشر الفكر المعتدل.

وأشار، إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في مجال تمكين الأسرة اقتصاديا من خلال مراكز تنمية الأسرة والطفل التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في تنظيم الحملات والندوات التوعوية، لا سيما أن الوعي هو العامل الأساسي في الاستقرار الأسرى.

ومن جانبها ألقت الدكتورة هدى سعدي، الضوء على دور المجلس القومي للمرأة والأنشطة والخدمات التي يقدمها للأسرة والمرأة بشكل خاص، حيث أوضحت أنه في محور التمكين الاجتماعي ساهم فرع المجلس في إصدار 13250 بطاقة رقم قومي للسيدات المقيمين بالمناطق النائية في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم عقد 4406 جلسة من جلسات الدوار، استفاد منها 217 ألف سيدة.

وأكدت "سعدي" أن حملات التوعوية المقرر تنظيمها تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينيًا واجتماعيًا وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة، كما تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، بالإضافة إلى التوعية بصحة الأم والطفل والتغذية السليمة وأساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والاجتماعي الصحيح، مضيفةً أن الحملة تتضمن تنظيم ورش عمل حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة والتي تستهدف الرائدات الريفيات بالمحافظة بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة.

كما نقل الدكتور سامي حجاج، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للواء أشرف الداودي محافظ قنا والحضور، مؤكدا أن الأسرة تمثل نواة المجتمع، لافتا إلى أنه تم إنشاء المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي يدعم ٨ لغات مختلفة، بهدف تلقى الشكاوى والاستفسارات من مختلف دول العالم.

وأضاف، أن الأزهر الشريف أنشأ أيضا "وحدة لم الشمل" والتي نجحت في حل 70 ألف قضية أسرية، كما تم إنشاء "وحدة التوعية" للتوعية بشأن قضايا الأسرة والحد من وقوع الخلافات، حيث تم عقد أكثر من 26 ألف محاضرة وندوة للتوعية.