عاجل.. وزيرة الصناعة تسمح بتصدير فائض الزيوت والأقماح

بعد موافقة وزارة التموين

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرار وزاريًا رقم 335 لسنة 2022، الذي يسمح بتصدير الفائض من الزيوت والاقماح بعد توصية من وزارة التموين.



و كانت "جامع"، أصدرت قرارات وزارية سابقة رقم 141 و142 لسنة 2022 في شهر مارس الماضي، والتي تنص على حظر تصدير كلا من الفول، والعدس، والمكرونة، والزيوت، والفريك، والمكرونة، والقمح بكافة انواعها لمدة ثلاث أشهر من تاريخ صدوره؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهم في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعارها عالميا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.



ومع اقتراب انتهاء العمل بالقرارين أصدرت اليوم، قرار جديد رقم 335 لسنة 2022، والذي نص على استمار العمل بهم لمدة ثلاث شهور جديدة تبدء من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، مع منح استثناء لتصدير تلك الأصناف في حالة تحقيق فائض في الانتاج.



وقال القرار الذي اطلعت على نسخة منه الفجر، إنه سوف يتم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن إحتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين والتى تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.