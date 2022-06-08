سهير جودة عن جوائز الدولة التشجيعية: قامات نسائية وثروة مصر

توك شو
الإعلامية سهير جودة
الإعلامية سهير جودة
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أعربت الإعلامية سهير جودة، عن تقديرها للأسماء التي تم تكريمها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، قائلة: "قامات كبيرة محل تقدير بإبداعاتهم في كل المجالات، أسعدنا تكريمهم من الدولة على مجهوداتهم عبر مسيرة حياتهم وتحفيزًا لهم لاستكمال التألق والإبداع".

وقالت سهير جودة، خلال تقديمها لبرنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "ثروة مصر في مثقفيها ومبدعيها، الأسماء التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحمل أسماء قامات مشهورة في مجالات الأدب والثقافة والفنون والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية".

وتابعت الإعلامية سهير جودة: "سعدت كثيرًا بتكريم القاضية الجليلة الراحلة تهاني الجبالي، سيدة في منتهى القوة وكنا نتمنى أن تكون الجائزة خلال حياتها".

ورحبت مقدمة برنامج "الستات"، بتكريم قامات نسائية مثل ريم بسيوني وإيمان عامر وسهير حواس بجوائز الدولة التقديرية على مجمل إبداعاتهن، كما عبرت عن سعادتها بتكريم الفنان توفيق.

سهير جودة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية الستات الأدب والثقافة الفنون العلوم الاجتماعية تهاني الجبالي ريم بسيوني سهير حواس إيمان عامر

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