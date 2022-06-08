تعرف على أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى 2022، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يستعدون لذلك بالبحث عن أسعار الأضاحي 2022، الأمر الذي يجعل الكثير من محلات الجزارة، تقوم بإعداد شوادر لعرض الأضاحي بها، كما أعلنت عدد من المنافذ عن أسعار الأضاحي الموجودة بها.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، أسعار الأضاحي 2022 في الأسواق المصرية، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 30% بسبب ارتفاع تكلفة العلف، وفق ما أعلنت عنه الغرف التجارية في بيانات سابقة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الأضاحي 2022

أعلنت الغرف التجارية بأن متوسط سعر كيلو اللحم من العجول «البقري» القائم يصل إلى نحو 75 جنيها، فيما جاء متوسط سعر كيلو اللحوم من «الجاموسي» القائم إلى نحو 70 جنيها، كما وصل سعر الأضحية البقري من الذكور إلى قيمة تتراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه، فيما وصل سعر الأضحية البقري من الإناث إلى قيمة تتراوح بين 17 و25 ألف جنيه.

وبالنسبة لسعر كيلو الضأن في الأضحية فيصل إلى 83 جنيها، ليتراوح سعر الخروف الواحد في الأضحي بين 4 و7 آلاف جنيه.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

يلجأ الكثير من المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي بأسعار مخفضة مع ضمان جودة اللحوم إلى منافذ وزارة الزراعة المصرية، ما جعل وزارة الزراعة تعلن عن أسعارها المتاحة في المنافذ والتي جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم من العجول: وصل سعر كيلو اللحوم من العجول في منفذ وزارة الزراعة إلى 70 جنيها، بينما يتراوح أسعار العجول بين 22 و38 ألف جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الضأن: فيما وصل سعر الكجم من لحم الضأن إلى نحو 75 جنيها في منافذ وزارة الزراعة، فيما يصل سعر الخروف إلى قيمة تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه.