تفاعل معه مجدي يعقوب ومحمد صلاح.. طاحون يكشف قصة هاشتاج "أعلام مصر"

أعرب خالد طاحون، صاحب فكرة هاشتاج "أعلام مصر"، عن سعادته الكبيرة من مشاركة عدد من الشخصيات العامة في الفكرة التى دعا إليها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تويتر.

وقال خالد طاحون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الأربعاء، إن "المصريين جعانين فن وجمال"، داعيًا إلى أن تطرد العملة الجميلة العملة الرديئة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب سوء المحتوى الموجود في الفترة الأخيرة.

وأكد طاحون أنه فوجئ بكم الدعم الهائل من المصريين للهاشتاج الذي نشره على تويتر، بنشر صور وانجازات ومعلومات للقيم المصرية أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر، والدكتور مجدى يعقوب.