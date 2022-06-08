الخطوات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو

خلال الساعات القليلة الماضية، يبحث معظم المواطنين عن الخطوات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، خاصة في حالة عدم حضور الموظف المختص لتسجيل قراءة العداد، ويجري حاليا تسجيل القراءة عن شهر يونيو الجاري.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخطوات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد التابع لشركة بتروتريد للبترول، وتأتي الخطوات كالتالي:-

الخطوات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

- أتاحت الشركة موقعا إلكترونيا خاصا بها حتى يتمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، ويمكن للراغبين في ذلك زيارة الموقع (اضغط هنــــا).

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز بالضغط على «إدخال قراءة الغاز».

- ثم إدخال بعض البيانات كما هي موضحة في عداد الغاز، كلا في مكانه المخصص له، التي تتكون من «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- وبعد إدخال جميع البيانات الموجودة على عداد الغاز، يقوم المواطن بالضغط على «إعرض»، من أجل تسجيل القراءة الخاصة بالعداد على الموقع الرسمي.

مواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز

وحرصت الشركة على التنويه عن مواعيد تسجيل القراءة وسداد الفاتورة الخاصة بعداد الغاز المنزلي كل شهر، على أن تجري إتاحة تسجيل قراءة العداد بدءا من يوم 1 وحتى يوم 15 من كل شهر، بينما يجري سداد فاتورة الغاز بدءا من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

ويمكن للمواطنين الراغبين في عدم تراكم فواتير الغاز عليهم إذا كان محصل الفاتورة لأ يأتي للمنزل، دفع فاتورة الغاز من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل «فوري، بي، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري، bm، فون كاش».