أسعار الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد أن فقد سعر جرام الذهب نحو 3 جنيهات أمس بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1854 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 861.5 جنيها

عيار 21 سجل 1005 جنيهات

عيار 24 سجل 1148.5 جنيها

الجنيه الذهب 8040 جنيها

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الشهر المتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1850.50 دولار للأونصة مبقيًا على التحرك داخل نطاق ضيق نسبيًا، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار.

وكان البنك الدولي خفض الثلاثاء 7 يونيو حزيران، توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة.

في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الجمعة 10 يونيو حزيران، مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.9% إلى 22.00 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين نصف%إلى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1965.31 دولار.

أعلن البنك المركزي تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.398 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 7.597 مليار دولار في الشهر الرابع من العام. كما تراجعت العملات الأجنبية؛ المكون الأكثر سيولة بأرصدة الاحتياطي الأجنبي، بنحو 1.629 مليار دولار، لتبلغ 35.5 مليار دولار، بدلًا من 37.129 مليار دولار في أبريل الماضي، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة “SDRs” من 198 مليون دولار في أبريل إلى 51 مليونًا في مايو.

وأرجع ذلك الانخفاض إلى الدور المنوط للبنك المركزي المصري بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية على مصر والمستحَقة في مايو الماضي؛ والتي بلغت ملياري دولار، عن وزارة المالية لسداد سندات خزانة ومستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، حسب البنك المركزي المصري.

وقال البنك إن تلك الاستحقاقات واستخدمات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سباق متوقع ومعتاد، وذكر البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي يعتبر كافيًا ويغطي 5 شهور من الواردات السلعية.‎