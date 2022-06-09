أسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم الخميس 9 يونيو 2022

بعد انخفاضها 60%

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، مع ارتفاع المعروض منها وتحسين الانتاجية بفضل مشاريع التى اقامتها الدولة لاستصلاح الأراضي الزراعية.

أسعار الخضروات الجملة في سوق العبور:

وسجل أسعار الخضروات والفاكهة الجملة استقرار في أحد أشهر الأسواق على مستوى الجمهورية سوق العبور، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 6.5 جنيه، واستقر سعر البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه، وتراوحت أسعار البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه، واستقرت أسعار تتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا 5.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، واستقر سعر الباذنجان البلدي بين 2.25 إلى 3.5 جنيه، واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، وثبت سعر الفلفل الحامي البلدي عند 3 إلى 4.5 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، وتتراوح أسعار البامية بين 12 إلى 20 جنيها، وسجلت أسعار الملوخية 3 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة الجملة في سوق العبور:

وسجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور نحو.25 إلى 4.25 جنيه لسهر كيلو سعر البرتقال الصيفي، واستقر سعر الليمون البلدي يتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وبلغ سعر التفاح المصري 4 إلى 9 جنيهات، واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها، واستقر سعر الكنتالوب ليتراوح بين 3.25 إلى 4.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 12 إلى 18 جنيها.

" الغرف التجارية" تراجع الأسعار 60%:

وقال حاتم النجيب رئيس شعب الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك زيادة في الكميات المعروضة من الخضر والفاكهة بالأسواق بفضل المشروعات الزراعية الجديدة التي أقامتها الدولة، وبدأ حصاد العروة الصيفية التي تتميز بتوفر إنتاجها مقارنة بالشتوية، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار مختلف أصناف الخضروات والفاكهة بجميع الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% على الأقل، ووصلت في بعض الأصناف إلى 60%.

وتابع “ النجيب”، أن سوق العبور ارتفع المعروض به من 17 ألف طن يوميا ليصل إلى 20 و21 ألف طن، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح واقامة المشروعات الزراعية، متوقعا استمرار تراجع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة وحتى بعد عيد الأضحى.

وأكد “ النجيب أن العديد من التجار استجابوا مبادرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، و خفضوا هوامش أرباحها لدعم الأسواق وإنعاش القدرة الشرائية للمستهلكين التي تراجعت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

أبرز اصناف الخضروات والفاكهة التي انخفضت اسعارها:

واستعرض “ النجيب” أسعار الخضروات التى تراجعت بمختلف أسواق التجزئة، قائلا:" كيلو “الطماطم” انخفض من 25 جنيه إلى 14 و10 جنيه حاليا، و"الباذنجان" تراجع إلى 15 جنيه للكيلو، و"الخيار" انخفض من 17 جنيه إلى 6 جنيه، و"الكوسة" تراجعت من 20 جنيه لتتراوح بين 7 جنيه إلى 8 جنيه، و"الفلفل" انخفض من 25 جنيه إلى 6 جنيه.

وتابعت،تراجعت أيضا اسعار كيلو “الفاصوليا” من 35 جنيه لتتراوح الآن بين 9 إلى 8 جنيه،و "البامية” من 50 جنيه لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيه، و“وورق العنب” من 50 جنيه لتتراوح 15 إلى 20 جنيه.

واضاف اما بالنسبة للفاكهة فقد شهدت تراجعات ايضا، حيث انخفض “كيلو الكانتلوب” من 15 جنيه إلى 6 جنيه، و"المشمش" من 35 جنيه إلى 10 لـ 12 جنيه، و" الخوخ" كان يسجل 25 جنيه وتراجع إلى 8 إلى 10 جنيه، وانخفض سعر البطيخة الواحدة في المتوسط من 100 جنيه لتتراوح بين 25 إلى 40 جنيه حسب الوزن.