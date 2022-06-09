غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بتصريح صادم عن ابنتها

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم الخميس، الموافق التاسع من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما فاجأت جمهورها بتصريح صادم.

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها

وفاجأت غادة عبد الرازق جماهيرها وعشاقها بتصريح صادم حينما تحدث عن تفضيلها مجال الفن والتمثيل على مصلحة ابنتها "روتانا" ما أثار دهشة الجميع.

غادة عبد الرازق تثير الجدل

وأثارت النجمة غادة عبد الرازق الجدل بهذا التصريح، الذي جعل الجمهور يتساءل عن سبب خروج تلك التصريحات في هذا الوقت.

اعتراف غادة عبد الرازق

واعترفت غادة عبد الرازق في تصريح سابق بتعرضها لضغوط كثيرة في حياتها، على رأسها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، مشيرة إلى موقف والدتها التي تركتها في وقت كانت بحاجة إليها.

غادة عبد الرازق وابنتها روتانا

وقالت غادة عبد الرازق إنها فضلت الفن والتمثيل على مصلحة ابنتها، لتعيد الخطأ الذي حدث لها سابقا مع والدتها.

ميلاد غادة عبد الرازق

وأوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ليست من مواليد عام 1965، كما يروج الكثيرون، مشيرةً إلى سنها الحقيقي حيث أكدت مولدها في عام 1970، أي لديها 50 عاما.

غادة عبد الرازق والعمر

وأكدت غادة عبد الرازق صدق قولها، لافتةً إلى قولها الحقيقة وذلك على هامش تكريم أسرة مسلسل "لحم غزال"، مضيفةً: "بقول الحقيقة والله.. أنا مواليد عام 70 وعندي 50 سنة.. وإن شاء الله شهر سبعة اللي جاي حيبقى عندي 51".

غادة عبد الرازق وسنها الحقيقي

وأضافت غادة عبد الرازق أن السن لن يغير من نجوميتها ولن يؤثر على مسيرتها، قائلةً: "بعدين يا سيدي عندي ستين أو سبعين أو ثمانين إيه حيفرق؟.. يعني هي دي اللي حتقلل نجوميتي أو تزيدها؟.. هي النجومية أو الممثل بيقيم بسنه؟!".

صور النجمة غادة عبد الرازق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة غادة عبد الرازق بعدما أجرت مؤخرا عملية تجميل، حيث ظهرت بملامح مختلفة قبل شهر رمضان الماضي وبدت صورها مختلفة كثيرًا عما سبق.