موعد مباراة مصر وإثيوبيا اليوم 9-6-2022 والقنوات الناقلة

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مباراة مصر وإثيوبيا.
مباراة مصر وإثيوبيا.
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مباراة مصر وإثيوبيا، يخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة مساء اليوم الخميس، الموافق التاسع من يونيو 2022 أمام نظيره الإثيوبي في ثاني جولات دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا 2023.

 

طموح مباراة مصر وإثيوبيا

 

ويأمل إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة تحقيق الفوز في مباراة مصر وإثيوبيا التي ستلعب اليوم في الجولة الثانية بدور المجموعات من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

 

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

 

مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر وإثيوبيا على شاشة بي إن سبورت 3 مع أستوديو تحليلي يضم وائل جمعة، قائد الفراعنة السابق، وهيثم فاروق.

 

غيابات مباراة مصر وإثيوبيا

 

ويغيب النجم العالمي محمد صلاح عن مباراة مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرا نتيجة الإجهاد، حيث أنه أصر على لعب مباراة غينيا، ولعب متحاملا على نفسه.

 

الغائبون والعائدون عن مباراة مصر وإثيوبيا

 

وتشهد مباراة مصر وإثيوبيا عودة مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم الذي استعاد جاهزيته، في حين يغيب نجم أرسنال محمد النني عن المواجهة وسيكون جاهزًا لمباراة كوريا الجنوبية رفقة أحمد حجازي.

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