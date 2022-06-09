الفتوى والتشريع: مشروع "الغاز السائل" بالبحيرة يخضع للضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار) "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" مما يزيد على مبلغ مليون و٢٤٤ ألف و٦٣٥ جنيه، كضريبة علي أرباح المصنع.

وأيدت فتواها السابقة التي انتهت إلى خضوع مشروع مصنع كفر الدوار "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل" للضريبة علي الأشخاص الاعتبارية.

وأكدت الفتوى، أنه عن النزاع حول خضوع مشروع مصنع كفر الدوار "مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل"، التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فإن الجمعية العمومية قد حسمته بفتوى سابقة عام ٢٠٢١، وانتهت إلى خضوع المصنع للضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأما عن النزاع حول تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان- المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 790 لسنة 2020- لحقيقة إيرادات مشروع مصنع كفر الدوار المشار إليه، وصافي أرباحه خلال سنوات النزاع (2010 و2011 و2012)، ومبلغ الضريبة المستحق عليها.

ورأت الفتوى، إنه متى كان البيّن من مطالعة الأوراق، أن اللجنة المشكلة سابقًا، قد انتهت إلى أن الضريبة المستحقة عن سنة (2010) بواقع مبلغ (261852) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2011) بواقع مبلغ (483399) جنيهًا، والمستحقة عن سنة (2012) بواقع مبلغ (499384) جنيهًا، وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة محمولة على أسبابها، فإن ذمة محافظة البحيرة (مشروع مصنع كفر الدوار التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية)، تكون بريئة مما يزيد على مبلغ (1244635) جنيهًا.