أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 أقل من ألف جنيه لأول مرة في 3 أشهر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليهبط سعر الذهب عيار 21 دون مستوي ألف جنيه للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

وقال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الذهب تراجعت في الأسواق العالمية والمحلية  ليسجل عيار 21 دون مستوي ألف جنيه للمرة الأولي منذ ٣ أشهر وعن قائمة  أسعار تعاملات الأسواق الأن  : 


الاوقية: 1845 دولار 
عيار ٢١: 997 جنيهًا
عيار ٢٤: 1139 جنيهًا
عيار ١٨: 854.5 جنيهًا
عيار ١٤: 666.5 جنيهًا

الجميه الذهب:  9970 جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

 وعلى صعيد الأسواق العالمية افتتحت اسعار الذهب  تعاملات اليوم على استقرار مع ترقب صدور بيانات التوظيف الامريكية وارقام التضخم

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار  للأوقية،  بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1854.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.07 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 1003.46 دولار.

وكان البنك الدولي خفض الثلاثاء 7 يونيو حزيران، توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة.

في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الجمعة 10 يونيو حزيران، مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.

 

أعلن البنك المركزي تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.398 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 7.597 مليار دولار في الشهر الرابع من العام. كما تراجعت العملات الأجنبية؛ المكون الأكثر سيولة بأرصدة الاحتياطي الأجنبي، بنحو 1.629 مليار دولار، لتبلغ 35.5 مليار دولار، بدلًا من 37.129 مليار دولار في أبريل الماضي، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة “SDRs” من 198 مليون دولار في أبريل إلى 51 مليونًا في مايو.

وأرجع ذلك الانخفاض إلى الدور المنوط للبنك المركزي المصري بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية على مصر والمستحَقة في مايو الماضي؛ والتي بلغت ملياري دولار، عن وزارة المالية لسداد سندات خزانة ومستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، حسب البنك المركزي المصري.

وقال البنك إن تلك الاستحقاقات واستخدمات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سباق متوقع ومعتاد، وذكر البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي يعتبر كافيًا ويغطي 5 شهور من الواردات السلعية.‎

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