كما انفردت "الفجر".. التموين تمد فترة تسجيل رقم المحمول لبطاقات التموين ‏حتى نهاية يوليو

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا اليوم بمد فترة ‏تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31-7-2022، وسبق وأن نشرت الخبر أمس الأربعاء تحت عنوان "التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تسجيل رقم المحمول على البطاقات".



وأشار الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية إلى أن القرار يأتي تيسيرًا على ‏المواطنين أصحاب البطاقات التموينية كما نص القرار في ‏المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعي ( دعم مصر – مصر ‏الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.‏

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير أن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتي ‏لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، واشار إلى ان رقم ‏المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر ‏الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول، ‏واكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أن مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضًا، بالإضافة إلى موقعي ( دعم ‏مصر – مصر الرقمية ) امام المواطنين لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة، مشيرًا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية ‏السابقة سهلت الأمر على المواطنين وخاصة كبار السن منهم والاكتفاء ‏بتقديم فقط رقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم ‏رب الاسرة، كما قد تم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير ‏قادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم ‏لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين ‏التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏

عاجل.. التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تسجيل رقم المحمول على البطاقات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استكمال عمليات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين، أو عن طريق تسجيل حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية، وكذلك بالتقدم إلى مكتب التموين بصورة بطاقة الرقم القومي وصورة البطاقة التموينية،ورقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة على قاعدة بيانات اي من شركات المحمول الاربعة.



ونقدم لكم طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين، ولا يتطلب هذا الإجراء سوي الاتصال بشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) وتجهيز رقم البطاقه التموينية، ورقم المحمول المسجل في أي من شركات المحمول الاربعة باسم صاحب البطاقة التموينية، ثم اتباع الآتي.

1- قم بالدخول أولًا إلى موقع دعم مصر من هنا https://www.tamwin.com.eg/

2- اضغط على «تسجيل رقم المحمول» وسجل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك والمكون من 12 رقم.

3- ستظهر لك خانة بها الاسم الكامل لصاحب البطاقة التموينية وبجوارها خانة لتسجيل رقم المحمول، دون رقمك المسجل باسم صاحب البطاقة في شركة المحمول.

4- اضغط على مربع تاكد من رقم المحمول.

5- ستظهر لك رسالة جاري فحص الطلب.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين

وحتى يتأكد صاحب البطاقة التموينية، من قبول رقم المحمول الذي قام بتسجيله، لتحديثى البطاقة التموينية، عبر أحد الطرق الثلاثة، ينتظر لمدة 48 ساعة، ثم يقوم بالدخول مجددا على موقع دعم مصر، ويقوم بإدخال رقم البطاقه التموينية، وفي حالة قبول رقم الموبايل، ستظهر له رسالة تم قبول رقم المحمول.

كما أن المواطن يمكنه التاكد من إتمام تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، لتحديث بطاقات التموين، بصرف حصته من الخبز المدعم بعد 48 ساعة من عملية التحديث، والتأكد من اختفاء الرسالة التحذيرية الموجودة أسفل بون صرف الخبز.