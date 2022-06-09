المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 13.3% في مايو

الاقتصاد
البنك المركزي
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ13.3 % في مايو مايو الماضي، مقابل 11.9% في أبريل 2022.

وأشار البنك - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني - إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبله سجل معدلا شهريا بلغ1.6 % في مايو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ2.4% في أبريل.

معدل التضخم الشهري

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.9%) لشهر مايو 2022.

• بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (130.2) نقطة لشهر مايو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر ابريل 2022.
• ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر مايو 2022 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2022 مقارنة بشهـر ابريل 2022): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض 
بنسبة (1.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.4%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا 
قدره (2.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.7%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.7%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مايو 2022 مقارنة بشهر مايو 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (27.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (45.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (41.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (29.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (24.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (22.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (19.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.0%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (5.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.2%)، مجموعة المشروبات الكحولية 
بنسبة (0.4%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (7.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية 
بنسبة (11.9%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (10.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة 
بنسبة (8.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (7.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (5.6%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (8.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (27.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (12.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (6.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن 
بنسبة (3.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا 
قدره (9.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق 
بنسبة (11.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (10.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية 
بنسبة (7.5%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (11.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (9.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.1%)، مجموعة شراء المركبات 
بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.9%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (30.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (54.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.6%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (5.1%).
10- سجل قسم التعليم  ثباتًا عند ارتفاع قدره (13.9%) منذ أكتوبر 2021 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (17.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (17.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (6.3%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (12.6%)، مجموعة العناية الشخصية 
بنسبة (10.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.1%).

 

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