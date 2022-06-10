جوجل يحتفي بذكرى الطبيبة اللبنانية سنية حبوب

احتفل عملاق محركات البحث «جوجل» بالدكتورة سنية حبوب، وهي طبيبة لبنانية، وأول امرأة من لبنان تدرس الطب في الخارج، والخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا.

صورة سنية حبوب في صدارة جوجل

واحتفى الموقع العالمي من خلال الواجهة الرئيسية في موقع البحث الأشهر عالميا، وذلك عن طريق تبديل اللوجو الخاص بالموقع برسمة للدكتورة سنية حبوب نذكر بعض المعلومات عنها في السطور القادمة.

من هي سنية حبوب التي يحتفل جوجل بها؟

يذكر أن سنية حبوب دكتورة لبنانية الأصل، ولدت عام 1901، وتعتبر أول امرأة من لبنان درست الطب في الخارج، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، حيث حصلت على شهادتها الطبية في عام 1931 وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني، وتوفت الدكتورة سنية حبوب في شهر سبتمبر من العام 1983 عن عمر يناهز 82 سنة.

حياة الطبيبة اللبنانية سنية حبوب

شاركت الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، وكانت شخصية ملهمة مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء، وبعد خمسين عاما من الخدمة الطبية المكرسة، كرمتها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982. وهناك شارع في بيروت سمي باسمها.

