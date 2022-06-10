جوجل يحتفي بذكرى الطبيبة اللبنانية سنية حبوب

منوعات
جوجل يحتفل بالطبيبة
جوجل يحتفل بالطبيبة اللبنانية سنية حبوب
Advertisements

احتفل عملاق محركات البحث «جوجل» بالدكتورة سنية حبوب، وهي طبيبة لبنانية، وأول امرأة من لبنان تدرس الطب في الخارج، والخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا.

صورة سنية حبوب في صدارة جوجل

واحتفى الموقع العالمي من خلال الواجهة الرئيسية في موقع البحث الأشهر عالميا، وذلك عن طريق تبديل اللوجو الخاص بالموقع برسمة للدكتورة سنية حبوب نذكر بعض المعلومات عنها في السطور القادمة.

من هي سنية حبوب التي يحتفل جوجل بها؟

يذكر أن سنية حبوب دكتورة لبنانية الأصل، ولدت عام 1901، وتعتبر أول امرأة من لبنان درست الطب في الخارج، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، حيث حصلت على شهادتها الطبية في عام 1931 وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني، وتوفت الدكتورة سنية حبوب في شهر سبتمبر من العام 1983 عن عمر يناهز 82 سنة.

حياة الطبيبة اللبنانية سنية حبوب

شاركت الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، وكانت شخصية ملهمة مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء، وبعد خمسين عاما من الخدمة الطبية المكرسة، كرمتها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982. وهناك شارع في بيروت سمي باسمها.
 

الصليب الأحمر اللبناني الحكومة اللبنانية سنية حبوب من هي سنية حبوب

مواد متعلقة

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز

معلومات عن نزيهة سليم التي يحتفل بها جوجل

Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة مصر اليوم أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ملخص مباراة مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

مصر تسقط أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

شاهد أهداف مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

سقوط مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

عاجل.. اتحاد الكرة يطلب من إيهاب جلال تقديم استقالته

ملخص مباراة البرتغال والتشيك في دوري أمم أوروبا