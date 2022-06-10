التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 1،5 مليون فرصة عمل (فيديو)

التنمية المحلية: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المجتمع".

نفذنا آلاف المشروعات

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2022 فى تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 15،5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مما ساهم في تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

قروض بقيمة 23 مليار

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 195،6 ألف مشروع بقروض 23،8 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1،5 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.