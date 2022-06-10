أول امرأة عربية تدرس الطب في الخارج.. معلومات عن سنية حبوب التي يحتفل بها جوجل

احتفل عملاق محركات البحث «جوجل» بالدكتورة سنية حبوب، وهي طبيبة لبنانية، وتعتبر أول امرأة من لبنان تدرس الطب في الخارج، والخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا.

الدراسة في الخارج

ولدت سنية حبوب سنة 1901 في مدينة بيروت في لبنان.

تعد أول امرأة من لبنان تدرس الطب في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر الخريجة العربية الوحيدة من كِلْيَة الطب قسم طب النساء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية حتى ذلك الوقت.

سنية حبوب تحصل على شهادة الطب

حصلت على شهادتها الجامعية في الطب في عام 1931 من جامعة بنسلفانيا بأمريكا.

هي أول طبيبة لبنانية تدربت في الخارج ثم عادت لفتح عيادة في بيروت.

أعمال خيرية لسنية حبوب

كانت سنية حبوب تقدم الخِدْمَات بشكل مجاني للنساء اللاتي لا يستطعن تحمل التكاليف.

عملت مع عدة منظمات خيرية وتطوعية من بينها الصليب الأحمر اللبناني، ودار الأيتام المسلمين ورابطة الشابات المسلمات.

تزوجت من صحفي لبناني بعد عودتها من الخارج إلى بيروت اسمه محمد النقاش ولديها منه ابنتان.

توفت في عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا.