رئيس النصر للإسكان: لم نحدد أسعار الوحدات السكنية بمشروع تطوير كورنيش المقطم

مشروع تطوير كورنيش المقطم

قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إنه تم تخصيص 1.2 ألف متر مسطح للأغراض السكنية بمشروع تطوير كورنيش المقطم، والتي تصل إلى 6000 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد أسعار الوحدات السكنية حتى الآن.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوحدات ستكون كاملة التشطيب مشيرا إلى أن دراسة السوق ستحدد أسعار الوحدات، لافتا أن منطقة المقطم سيكون مزار وقبلة سياحية لكل المصريين والسائحين، مضيفا: مشروط تطوير المقطم هيقلب الحياة في المنطقة تماما.

تابع رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، نتعامل مع مشروع تطوير كورنيش المقطم بشكل احترافي، مشيرا إلى أن هناك 8 محاور تربط منطقة المقطم بالقاهرة، مشيدا بعبقرية محور الحضارات مما ساهم في سرعة الوصول إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الاستفادة بكل أراضي المقطم لتطوير المنطقة.