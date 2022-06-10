عروس كفر الدوار عن أزمة وصية كتب الكتاب: معملتش حاجة غلط

عروس كفر الدوار تعلق على رد فعل السوشيال ميديا

علقت أمنية طارق، الشهيرة بعروس كفر الدوار، على أزمة وصية كتب الكتاب، عن هجوم السوشيال ميديا عليها، قائلة:" مش بسمع لكلام لحد ومقلتش حاجة غلط والكلام كان قدام أهلي وأهله مفيش حد غريب كان قاعد معانا".

وأضافت أمنية طارق في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "قمت بتصوير الفيديو للذكرى ومعلمتش أي حاجة جديدة واتكلمت بعفوية الموضوع بسيط وملوش أي أهمية والناس اديته أكبر من حجمه".

تابعت عروس كفر الدوار، "صفحة أحمد وأمنية على اليوتيوب تم إنشائها منذ عام ونصف وليست وليدة اللحظة".