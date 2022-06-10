عروس كفر الدوار تعلق على رد فعل السوشيال ميديا

عروس كفر الدوار عن أزمة وصية كتب الكتاب: معملتش حاجة غلط

توك شو
عروس كفر الدوار
عروس كفر الدوار
Advertisements

علقت أمنية طارق، الشهيرة بعروس كفر الدوار، على أزمة وصية كتب الكتاب، عن هجوم السوشيال ميديا عليها، قائلة:" مش بسمع لكلام لحد ومقلتش حاجة غلط والكلام كان قدام أهلي وأهله مفيش حد غريب كان قاعد معانا".

وأضافت أمنية طارق في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "قمت بتصوير الفيديو للذكرى ومعلمتش أي حاجة جديدة واتكلمت بعفوية الموضوع بسيط وملوش أي أهمية والناس اديته أكبر من حجمه".

تابعت عروس كفر الدوار، "صفحة أحمد وأمنية على اليوتيوب تم إنشائها منذ عام ونصف وليست وليدة اللحظة".

السوشيال ميديا سوشيال ميديا مداخلة هاتفية الاعلامية قناة الحدث هجوم السوشيال ميديا برنامج هى وهما عروس كفر الدوار أمنية طارق اليوتيوب
Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة مصر اليوم أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ملخص مباراة مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

مصر تسقط أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

شاهد أهداف مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

سقوط مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

عاجل.. اتحاد الكرة يطلب من إيهاب جلال تقديم استقالته

ملخص مباراة البرتغال والتشيك في دوري أمم أوروبا