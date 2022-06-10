عريس كفر الدوار: لم أتقاض أجرًا من الإعلام مقابل ظهوري

عريس كفر الدوار: "الفيديو اتصور بتلقائية شديدة ومش مترتب له"

قال أحمد بركات، عريس كفر الدوار، "إن قناته عبر اليوتيوب منذ عام ونصف، مضيفا: "في ناس كتير نشرت إشاعات بشأن انفصالنا وهو ما لم يحدث مما دفعنا للظهور عن قناتنا لتوضيح الحقيقة، نافيا كل ما يتردد بشأن وجود خلافات بينهما".

وأضاف أحمد بركات في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، لم أتقاضي أي أجرا من الإعلام مقابل ظهوري، مشيرا إلى أن فيديو كتب الكتاب كان سوء تفاهم ولكن البعض ضخم الموضوع دون أي وجه حق.

تابع عريس كفر الدوار، "الفيديو اتصور بتلقائية وعفوية شديدة ومش مترتب له خالص، أمنية كانت فرحانة بكتب كتابها ومفيش أي غرض إطلاقا من نشرها للفيديو ومش عارف ليه الناس بتدخل في حياة غيرها بالشكل ده".