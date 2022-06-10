خبير يفجر مفاجأة: الكرة المصرية تعاني من غسيل الأموال

جمال الزهيري: هناك شخصيات تقوم بغسل أموالها عبر كرة القدم

علق الناقد الرياضي جمال الزهيري، على تصريحات المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، بشأن إنقاذ كرة القدم من براثن غسل الأموال، لافتا إلى أنه لم يحدد إذا كان هذا الأمر يحدث في الكرة المصرية أم يقصد أمر آخر بما يثير الغموض حول التصريحات".

وأضاف الناقد الرياضي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فضائح تم ارتكابها في الاتحاد الدولي لكرة القدم في عهد بلاتر وتم القبض عليهم في أحد الفنادق بسويسرا".

تابع جمال الزهيري، هناك شخصيات تقوم بغسل أموالها عبر كرة القدم ولا تسأل من أين لك هذا، مشيرا إلى الكرة المصرية تعاني من غسيل الأموال بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن تحديد سقف للتعاقدات مع اللاعبين الجدد، مضيفا: "هناك شخصيات تريد العمل في الظلام".