رئيس النصر للإسكان والتعمير: مشروع تطوير كورنيش المقطم يوفر 6 آلاف فرصة عمل

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إن تطوير كورنيش المقطم تبلغ تكلفته 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى الاستشاريين والتسويق والبيع".

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدة تطوير كورنيش المقطم لن تتجاوز 60 شهرا، لافتا إلى أن شركة حريصة على التزاماتها تجاه الدولة بالتعاون مع شركة سكوب العالمية".

تابع رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، تطوير مشروع كورنيش المقطم يستغرق 5 سنوات بعد تصميمه، لافتا إلى أن تصميمات ودراسات المشروع تستغرق عام مؤكدا أنها تتم بشكل احترافي لتحقيق أرباح متميزة.

