لايف TUNISIA.. يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وتشيلي بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
منتخب تونس
منتخب تونس
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يستعد منتخب تونس لملاقاة نظيره التشيلي صباح اليوم في لقاء ودي قوي في العاصمة اليابانية طوكيو.

 

وتنظم اليابان هذه الدورة الودية التحضيرية استعدادا لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تشارك كل المنتخبات الموجودة في الدورة في المونديال باستثناء تشيلي التي لم تتمكن من بلوغ المسابقة.

 

ولعب منتخب تشيلي مباراة ودية منذ أيام قليلة على ملعب سيؤول كأس العالم أمام كوريا الجنوبية وتعرض لهزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة افتتحها اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة 12، وأضاف نجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي هيونج مين سون الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

 

 

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام تشيلي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: محمد دراجر - نادر غندري - منتصر طالبي - علي عبدي
خط الوسط: عيسى بلال العيدوني - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري
خط الهجوم: فراس بلعربي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

 

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