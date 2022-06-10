نتيجة مباراة فرنسا والنمسا

الفجر الرياضي
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فرنسا
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مشاهدة مباراة فرنسا والنمسا بث مباشر اليوم في دوري الأمم الأوروبية.. سلاح الثقة يتحطم في انطلاقة مباريات منتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن اليوم يرغب أبطال العالم في التكشير عن أنيابهم أمام النمسا في ثالث جولات دور المجموعات.

 

وخسر منتخب فرنسا من نظيره الدانماركي على ملعب سان دوني بنتيجة 2-1 في أولى مبارياته قبل أن يتعادل بصعوبة أمام المنتخب الكرواتي.

 

التشكيلة المتوقعة لمنتخب فرنسا أمام النمسا:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ويليام ساليبا -  بريسنيل كيمبيمبي - لوكاس دين

خط الوسط: ماتيو جاندوزي - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو

خط الهجوم: موسى ديابي - كريستوفر نكونكو - وسام بن يدر

 

موعد مباراة فرنسا والنمسا

تبدأ مباراة فرنسا والنمسا اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

 

التشكيلة المتوقعة لمنتخب النمسا أمام فرنسا:

 

في حراسة المرمى: دانيال باشمان.

خط الدفاع: ستيفان لاينير، ألكسندر دراجوفيتش، دافيد ألابا، مارتن هينتيريجير.

خط الوسط: كزافر شلاجر، كونارد لايمر، كريستوف بومجارتنر، أندريس أولمير.

خط الهجوم: مارسيل سابيتزر، مايكل جريجوريتش.
 

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