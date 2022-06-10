نتيجة مباراة كرواتيا والدانمارك في دوري أمم أوروبا

انتظارا لقمة مرتقبة بين المنتخب الكرواتي ونظيره الدانماركي مساء اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة كرواتيا ضد الدانمارك

ستكون قمة الدانمارك ضد كرواتيا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:45 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب كرواتيا:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: إيرليتش - فيدا - بورنا باريسيتش - يورانوفيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماخير - بريكالو - بوديمير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والدانمارك اليوم؟

TV 2 HD Denmark

TV 6 Sweden

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 2 HD Romania

Sport 2 Czechia

Polsat Sport News

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Arena Sport 1 HD BIH

Spiler 1 TV

C More Sport 2 HD fin

Ziggo Sport Racing HD

S Sport 1 HD

Nova TV Croatia

SuperSport Football

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الدانمارك:

في حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: فاس، كريستنسن، فيسترجالد، ماهلي.

خط الوسط: هويبيرج، ديلاني، إريكسن.

خط الهجوم: سكوف، دولبيرج، بولسن.