نتيجة مباراة كرواتيا والدانمارك في دوري أمم أوروبا

الفجر الرياضي
منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
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انتظارا لقمة مرتقبة بين المنتخب الكرواتي ونظيره الدانماركي مساء اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة كرواتيا ضد الدانمارك

ستكون قمة الدانمارك ضد كرواتيا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:45 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

 

 

التشكيلة المتوقعة لمنتخب كرواتيا:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: إيرليتش - فيدا - بورنا باريسيتش - يورانوفيتش.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: ماخير - بريكالو - بوديمير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والدانمارك اليوم؟

 

 

TV 2 HD Denmark
TV 6 Sweden
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
Digi Sport 2 HD Romania
Sport 2 Czechia
Polsat Sport News
DAZN 1 Bar Deutsch HD
Arena Sport 1 HD BIH
Spiler 1 TV
C More Sport 2 HD fin
Ziggo Sport Racing HD
S Sport 1 HD
Nova TV Croatia
SuperSport Football
Arena Sport 2 HD Premium Serbia

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الدانمارك:

في حراسة المرمى: شمايكل.
خط الدفاع: فاس، كريستنسن، فيسترجالد، ماهلي.
خط الوسط: هويبيرج، ديلاني، إريكسن.
خط الهجوم: سكوف، دولبيرج، بولسن.

 

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