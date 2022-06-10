أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-6-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق وبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الدواجن الفترة الماضية موجة ارتفاعات كبيرة، وجاءت الأسعار كما يلي، وتختلف هذه الاسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك بـ37 جنيها.



أسعار الفراخ الساسو





سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 37 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك بـ42 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي





سجلت أسعار الفراخ البلدي 35 جنيهًا للكيلو سعر البورصة ووصل سعرها للمستهلك بـ40 جنيها.



أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.



أسعار الكتكوت





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.



أسعار البط اليوم



سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 47 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البط المولار 31 جنيهًا.



أسعار البيض



سجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، ‏إن هناك عوامل متعددة تسبب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ووصولها إلى ‏المستهلكين بسعر مبالغ فيه، منها آليات العرض والطلب والأحداث العالمية الجارية ‏وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع مدخلات الإنتاج، وذلك نظرًا ‏لارتفاع أسعار النقل والنولون.

وأشار لـ "الرئيس نيوز"، إلى أن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية ‏وارتفاعه حاليا يرتبط بمدى القوة الشرائية لدى المستهلكين والتي تأثرت كثيرًا، موضحًا أن عدم ‏وجود آليات محددة تتعلق بضبط الأسعار في الأسواق وخاصة مغالاة بعض تجار ‏التجزئة، مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومنها ‏الأعلاف التي تستورد من الخارج ‏ويصل سعر الطن إلى 11،500 ألف جنيه، مما يؤدى بالتبعية إلى زيادة معدلات ‏الأسعار، خاصة إنه في الأيام الأخيرة زادت الإشعار نتيجة ارتفاع قيمة النولون والنقل ‏من الموانئ الخارجية.

كما أكد على ضرورة الرجوع إلى السعر العادل لنقطتي الإنتاج ‏والبيع، ووضع حد للارتفاع المبالغ فيه من خلال آليات محددة من الدولة ذاتها ‏وتدخلها لضبط السوق والأسعار، والتي يتم رفعها من البعض بحجة الأسعار العالمية، ‏ومن ثم يجب تحديد سعر عادل وآليات للمراقبة لأن تكلفة انتتاج الفراخ حاليًا 34 جنيهًا ‏بينما تباع بسعر مبالغ فيه للمستهلكين.‏

كما أكد أن المشكلة الحقيقية هي أن السوق المصري دون معايير ‏وقواعد محددة، ومن الصعب التنبؤ بما يحدث لاحقًا، ولا يتعلق الأمر العرض ‏والطلب.‏