وفاة المهندس عمر نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق

الاقتصاد
المهندس عمرو نصار
المهندس عمرو نصار
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توفي فجر اليوم الجمعة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الأسبق إثر أزمة قلبية، وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس والدفن بمقابر العائلة بمحافظة طنطا مركز السنطة.

السيرة الذاتية لوزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس عمرو نصار

ولد المهندس عمرو نصار في 28 أكتوبر عام 1961، وحصل على درجتين جامعيتين في الهندسة عام 1985، والقانون عام 1990، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العمالي للمواصلات بالشرق الأوسط لمدة 6 سنوات من 2008 وحتى 2014، وشغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية، ومستشار تنفيذي لمجموعة MCV إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات.

وتولى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المنصب في 2018، والذي جاء خلفا للمهندس طارق قابيل الوزير السابق في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، ثم انتهت فترة ولايته في 2019.

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