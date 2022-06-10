أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10-6-2022

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 1.5 إلى 3.5 جنيه.

اسعار الخضراوات اليوم





وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق العبور





وبلغ سعر الفلفل الألوان 7 إلى 11 جنيها في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات والخيار الصوب 1.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيه والثوم 2 إلى 3 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

كشف السيد القصير، وزير الزراعة، حقيقة تسمم بعض أنواع الخضراوات والفاكهة المصرية.

وقال "القصير"، إن الشائعات دائمًا ما تطول النجاح، مشددًا على أن الغذاء الآمن والصحي والمستدام يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنشآت للرقابة على المنتج، موضحًا أنه تم إطلاق منظومة التكويد خلال السنة الأخيرة والتي تمنع تصدير أي منتج إلا من منشآت معتمدة يتم الرقابة عليها منذ البداية.

وتابع وزير الزراعة، أننا لم نشهد رد شحنة مصرية واحدة خلال الفترة الماضية، وأصبح للمنتج المصري والصادرات المصرية اسم في العالم، مناشدًا الإعلام بالافتخار بهذا النجاح والرد على الشائعات المغرضة، مؤكدًا أن الفاكهة والخضروات المصرية أصبح لها طعم واسم في العالم، وجميع الدول تتهافت عليها، مشيرًا إلى أنه تم التصدير للسوق الياباني لأول مرة في التاريخ، والذي يتبع إجراءات صارمة للاستيراد تصل لموافقة البرلمان على الدولة المصدرة وهذا يعتبر شهادة نجاح.