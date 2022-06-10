أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-6-2022

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها، في الأسواق اليوم الأربعاء 8-6-2022، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 135 جنيهًا، أما اللحوم من 70 لـ 85 جنيهًا، أما الكبدة تباع بـ 50 جنيهًا، كما يتم بيع أجود أنواع الكبدة واللحوم البرازيلي بالمنافذ.

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، إن الدولار الجمركي هو المعيار الذي يجري بناء عليه تحديد قيمة الجمارك على البضائع المستوردة.

وأضاف كريم العمدة، أن زيارة الدولار الجمركي تخص الجمارك فقط وليس السلع، موضحا أن الدولار الجمركي قيمة افتراضية ومعيار يتم من خلاله تحديد الجمارك على السلع المستوردة.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أنه توجد دول توقع مصر معها اتفاقية تجارة مشتركة تعفي من خلالها السلع المستوردة من الضرائب الجمركية، وتصير بزيرو جمارك، مشيرا إلى أن السلع الجمركية ستزيد من 2% إلى 3%.

وبيّن كريم العمدة، أن الصناعات التي سيرتفع سعرها بسبب ارتفاع أسعار الدولار الجمركي هي المواد التجميلية والسلع الترفيهية التي ليس لها احتياج كبير، والسيارات، والجلود، والخضروات الفواكه المستوردة

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع السودان وبالتالي لن يكون هناك تأثيرا على استيراد اللحوم ومن ثم تدخل البلاد دون جمارك، وأغلب السلع الأساسية التي نقوم باستيرادها لن تتأثر بقرار الدولار الجمركي، مشددا على ضرورة تطبيق الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار.