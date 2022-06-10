وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل المهندس عمرو نصار

تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق والذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وقالت الوزيرة أن الفقيد كانت له اسهامات عديدة فى مختلف المناصب التى تقلدها، كما اسهم بخبراته الكبيرة فى خدمة الصناعة المصرية.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة ، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر إنه سيتم تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر العائلة بمحافظة طنطا مركز السنطة.

السيرة الذاتية لوزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس عمرو نصار

ولد المهندس عمرو نصار في 28 أكتوبر عام 1961، وحصل على درجتين جامعيتين في الهندسة عام 1985، والقانون عام 1990، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العمالي للمواصلات بالشرق الأوسط لمدة 6 سنوات من 2008 وحتى 2014، وشغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية، ومستشار تنفيذي لمجموعة MCV إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات.

وتولى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المنصب في 2018، والذي جاء خلفا للمهندس طارق قابيل الوزير السابق في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، ثم انتهت فترة ولايته في 2019.

