وزيرة التجارة والصناعة تتوجه لجنيف لترأس وفد مصر المشارك بالاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

الوزيرة تشارك بعدد من الاجتماعات والفعاليات المنعقدة على هامش المؤتمر تشمل اجتماع وزراء التجارة العرب واجتماع وزراء التجارة الافارقة



غادرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة متوجهة لمدينة جنيف السويسرية لترأس وفد مصر المشارك بالاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري

ومن المقرر ان تشارك الوزيرة والوفد المرافق لها في العديد من الفعاليات والاجتماعات الوزارية الاخرى التي ستعقد على هامش المؤتمر والتي تشمل اجتماع وزراء التجارة العرب واجتماع وزراء التجارة الافارقة حيث تعتبر هذه الاجتماعات فرصة لوزراء المجموعات المختلفة لتنسيق المواقف المشتركة ايذاء القضايا المطروحة على جدول اعمال المنظمة.

كما ستعقد الوزيرة والوفد المرافق لها عدد من اللقاءات مع وزراء الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية متميزة حيث تستهدف هذه الاجتماعات مناقشة قضايا وملفات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي وبحث فرص وامكانيات تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الحاليي جلسة المباحثات مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي وذلك في اطار زيارتها للمغرب والتي تضمنت عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولين ورجال اعمال، وقد شارك في الاجتماع ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان وزير الصناعة والتجارة المغربي سيقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد فني لاستعراض عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية وبحث التحديات التجارية العالقة بين البلدين وايجاد حلول عاجلة لها وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

وقالت الوزيرة ان مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة، مؤكدةً ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس وتعكس المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.

واشارت جامع إلى ان اللقاء تناول الاتفاق على اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب وامكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد.

ونوهت الوزيرة إلى إنه تم استعراض أوضاع قطاعى التجارة والصناعة بالبلدين فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتدابير التى تتخذها الدولتين لتغطية إحتياجات الشعبين المصرى والمغربى، مشيرةً إلى أنه تم الإتفاق على أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال فى البلدين وتعزيز الإستفادة من مبادرة التجارى وفا بنك لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والمغرب ودول غرب ووسط إفريقيا.

واوضحت جامع ان حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضي نحو 758.7 مليون دولار مقارنة بنحو 617 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 23%، مشيرةً إلى ان قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت العام الماضي نحو 711 مليون دولار مقارنة بنحو 468 مليون دولار عام 2020 محققةً نسبة زيادة بلغت 52%.

ومن جانبه اكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وذلك استنادًا إلى العلاقات الاخوية والتاريخية بين شعبي وحكومتي البلدين، مشيرًا إلى اهمية الاستفادة من المقومات التجارية والصناعية المتميزة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المغربي والمصري على حد سواء.

وفى سياق متصل عقدت نيفين جامع لقاءً مع اسماعيل الدويري المدير العام لمجموعة التجارى وفا بنك المغربى حيث تم إستعراض تطورات العمل بمبادرة روابط الأعمال الإفريقية والخاصة بتعزيز التعاون التجارى والصناعي مع دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة دول وسط وغرب إفريقيا، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولتى مصر والمغرب ودول وسط وغرب القارة وذلك بالاستفادة من السمعة الدولية والإنتشار الجغرافى للتجارى وفا بنك بدول القارة الإفريقية.

كما عقدت وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع حميد الشعبى رئيس احدى كبرى الشركات المغربية العاملة في مجال الاثاث حيث تم مناقشة إنشاء مركزين تجاريين فى المغرب لتسويق الأثاث المصرى وخاصة الأثاث الدمياطى والتقليدى واليدوى وهو ما يسهم فى زيارة صادرات الأثاث المصرى للسوق المغربى، حيث تم الإتفاق على تنظيم زيارة لوفد من مجموعة الشعبى الأسبوع المقبل لمصر للقاء كبار مصدرى الأثاث المصريين تمهيدًا للبدء فى تدشين هذا المشروع.