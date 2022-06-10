أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-6-2022

واصلت أسعار الأسماك استقرارها فى سوق الجملة اليوم، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 31 إلى 35 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها وقشر البياض 80 إلى 100 جنيه.



أسعار الأسماك اليوم

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

أسعار الأسماك في السوق المحلي

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.

قال صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك، في حين أن الإنتاج في 2010 لم يكن يزيد عن 1.6 مليون، ومن المتوقع ان يزيد الانتاج لـ3 مليون من الأسماك وفقًا لخطة الدولة 2030.

وتابع "مصيلحي"، أن الاستزراع السمكي للجمبري بدأ مع بركة غليون، والانتاج يقترب من 2000 طن من الجمبري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الانتهاء من الاستزراع السمكي في 30 ألف فدان خاصة الجمبري والبوري والعديد من الانواع الاخرى.

ولفت إلى أن مصر رقم 3 على مستوى العالم في استزراع السمك البلطي، و90% من إنتاج هذا النوع قائم على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أنواع البلطي التي تتحمل المياه العذبة والمالحة.

وأضاف أن الهيئة حددت 21 موقعًا للاستزراع السمكي في البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن أنواع الأسماك التي سيتم زراعتها في البحر الأحمر تختلف عن البحر المتوسط بسبب اختلاف البيئة البحرية.