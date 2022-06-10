من هي سنية حبوب Saniya Habboub التي يحتفي بها جوجل؟

جوجل يحتفي بالدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub

تصدر اسم سنية حبوب Saniya Habboub اليوم الجمعة، الموافق العاشر من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد احتفائه بها.

سنية حبوب Saniya Habboub

وتساءل الكثيرون عن سنية حبوب Saniya Habboub التي حرص جوجل Google على الاحتفاء بها من خلال تغيير وجاهته الرئيسية في موقع البحث الأشهر الاحتفاء برسم صورتها.

جوجل يحتفي بـ سنية حبوب Saniya Habboub

وبدل جوجل وسمه برسم صورة سنية حبوب Saniya Habboub وجعل اللوجو الخاص بها بصورتها، لتزيد التساؤلات عنها.

من هي سنية حبوب Saniya Habboub؟

وترصد بوابة الفجر أبرز معلومات عن الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub في السطور التالية:

نشأة وميلاد سنية حبوب Saniya Habboub

وُلدت الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub التي يحيى ذكراها محرك البحث جوجل اليوم الجمعة الموافق الـ10 من يونيو 2022، في مدينة بيروت اللبنانية عام 1901.

دراسة سنية حبوب Saniya Habboub

ودرست سنية حبوب Saniya Habboub الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ك أول امرأة لبنانية تدرس ذلك، ولا سيما بعد رفض قبولها في الجامعة الأمريكية ببيروت التي كانت لا تقبل الفتيات ذلك الوقت.

سفر سنية حبوب Saniya Habboub

قررت سنية حبوب Saniya Habboub السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطب بعد قرار الجامعة في لبنان عدم قبول أوراقها، وبسبب إصرارها في مساعدة المجتمع.

تخرج سنية حبوب Saniya Habboub

وتخرجت الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub في كلية الطب بقسم طب النساء بجامعة بنسلفانيا الأمريكية وهي المرأة الوحيدة وقتها التي نالت ذلك الشرف.

شهادة سنية حبوب Saniya Habboub

حصلت الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub على شهادتها الجامعية في الطب في عام 1931 من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عياداتسنية حبوب Saniya Habboub في بيروت

وتدربت سنية حبوب Saniya Habboub خارج لبنان كأول امرأة ثم عادت لفتح عيادة في بيروت وكانت تقدم الخدمات بشكل مجاني للنساء اللاتي لا يستطعن تحمل التكاليف، لذا أطلق عليها "طبيبة الغلابة".

أعمال سنية حبوب Saniya Habboub الخيرية

شاركت الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub في العديد من الأعمال الخيرية، إذ كان لها أنشطة بعدة منظمات خيرية وتطوعية من بينها الصليب الأحمر اللبناني ودار الأيتام المسلمين ورابطة الشابات المسلمات.

حياة سنية حبوب Saniya Habboub الشخصية

تزوجت سنية حبوب Saniya Habboubمن صحفي لبناني بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيروت اسمه محمد النقاش، وأنجبت منه ابنتين.

رحيل الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub

ورحلت الدكتورة سنية حبوب Saniya Habboub عن عالمنا عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا بعدما قدمت نموذجا مشرفا للمرأة العربية واللبنانية بالتحديد، إلى جانب سجل طويل من الأعمال الخيرية التي لن تنسى.