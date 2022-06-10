8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 مليار درهم منها 262 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم و1572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 183 مبايعة بقيمة 523 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 136 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بـ 116 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.48 مليار درهم منها 47 رهنا للأراضي بقيمة 307.02 مليون درهم و414 رهنا للفلل والشقق بقيمة 3.17 مليار درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 569 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 74 هبة بقيمة 584.73 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 133 مليون درهم.

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 258 مبايعة بقيمة 628.01 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 193.18 مليون درهم و220 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 434.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الحبية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.08 مليار درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 28.38 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 2.05 مليار درهم وكان أهمها في منطقة جميرا الثانية بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 90.27 مليون درهم كان أهمها في منطقة جميرا الأولى بقيمة 67 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم.