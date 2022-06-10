سبب زيادة وزن غادة رجب

تصدرت الفنانة المطربة غادة رجب اليوم الجمعة الموافق العاشر من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها الأخير وهي تبدو عليها السمنة والوزن الزائد.

الفنانة غادة رجب

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور غادة رجب بهذا الوزن الزائد، حيث زادت التكهنات حول الأسباب ما دفعها إلى التوضيح.

سبب زيادة وزن غادة رجب

وأرجعت المطربة غادة رجب زيادة وزنها بشكل مفرط إلى إلى ظروف الحمل والولادة، التي مرت بها مؤخرا، موضحة أن ليلى ابنتها كانت السبب.

غادة رجب تكشف سبب زيادة وزنها

وقالت غادة رجب خلال تصريحات تلفزيونية لها: "أنا واخدة بالي من ليلى بنتي ومعنديش وقت كافي، إني أنزل جيم أو أروح نادي وده كله أكيد هي أولى بالوقت ده وأولى بالصحة دي وأولى بالمجهود ده".

أمنية غادة رجب خلال الفترة المقبلة

وأعربت غادة رجب عن أمنياتها بفقدان وزنها الذي زاد بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة، مؤكدة رغبتها في التخلص من الدهون والترهلات التي بدت عليها.

جمهور غادة رجب وزيادة وزنها

وأوضحت غادة رجب أن لها جمهور كبير عليه احترامها في كافة الظروف، قائلةً: "عايزة أخس لما ييجي وقت الخسسان واللي هيحبني هيسمعني، وهيشوفني على أي وضع واللي مش مبسوط يقلب المحطة ومحدش يتضايق".

غادة رجب تستاء من هذا الأمر

وأبدت غادة رجب استيائها من ظهور بعض الأخبار التي تناولت زيادة وزنها مضيفةً: "نزل عني الخبر ده زمان قبل ما اتجوز وقبل ما اتخن وكان وقتها شايفيني تخينة وبرضه كانت بيتصيدوا أي حاجة.. أه ماشي تخنت.. فيه حاجة".

غادة رجب تتحدث عن زيادة وزنها

وأوضحت المطربة الكبيرة غادة رجب أن زيادة وزنها أمر ليس بإرادتها نتيجة الحمل والولادة، مؤكدة رغبتها ورغبة من يعانون السمنة وزيادة الوزن في التخلص من الدهون.

ليلى ابنة غادة رجب اهتمامها بها

وحول ابنتها ليلى، قالت غادة رجب إن عمرها عام ونصف ولاتزال تحتاج لرعاية واهتمام بسبب صغر عمرها، معترفة بخسارة الكثير من جهودها بسببها، إلا أنها أكدت على حبها الشديد لابنتها حيث قالت: “التعب وزيادة الوزن مقابل ابنتي ليلى".