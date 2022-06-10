حملات نظافة مكثفة ورصف الطرق في قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة وإنارة منطقة "الساحة، أرض البرعي، البرماوي"، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق.

وكذلك مسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، تنسيقاََ مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة إلى استمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، والمرور عليها، والعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب.

وأشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على المرور اليومي لمتابعة الشارع، وتيسير حركة المرور بشوارع المدينة، وضبط التكاتك المخالفة، والتحفظ على مكبرات الصوت، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتوفير السيارات، والميكروباصات، والأتوبيسات بجميع الخطوط، مع استمرار المتابعة وعدم وجود أي معوقات، واستمرار رفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة، ووجهات المحلات التجارية، واستغلال الأرصفة لتيسير حركة المرور بالشوارع، وعدم تكدس السيارات بالمناطق الحيوية، لتظهر شوارع المدينة بالمظهر اللائق.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار أعمال النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة، ورفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين، ورفع الأتربة وبقايا مخلفات الأشجار، وتفريغ جميع حاويات القمامة، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية والعمال، برفع القمامة من أماكن التجمعات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، بجانب إجراء صيانة أعمدة الإنارة بعدد من مناطق المدينة، منها المناطق المحيطة بمزلقان (الصاوي، والبنك الزراعي، وسرايا العطافي)، وفي قرى «الكوم الطويل، وإبشان، وروس الفرخ، وأبو بدوي، والجرايدة، والحوة»، وواصلت الوحدات المحلية القروية، حملات النظافة وتهيئة الطرق، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتمهيد الطرق ومداخل العزب والتوابع.

وأيضا متابعة سير العمل بعدد من المصالح الحكومية في القرى، لرفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة والعشوائية من جميع شوارع وأحياء المدينة، بالحفاظ على المظهر العام، ومنع التشوهات بالشوارع، وأسفرت رفع كافة الإعلانات المخالفة، وغير المرخصة بعدد من الشوارع والميادين بنطاق المدينة، مع التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية وغيرها، بضرورة التوجه لإدارة الإعلانات بمجلس المدينة، لبدء إجراءات الترخيص.

وأشرفَ اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، على حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول، كما تابع أعمال الرصف المستمرة بشوارع المدينة وأحيائها، ورفع كفاءة الإنارة.