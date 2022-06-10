انطلاق النسخة الأولى لدوري خماسي كرة القدم بقرى حياة كريمة في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، النسخة الأولى من "دورى خماسى كرة القدم لقرى حياة كريمة"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والذى يأتى تنفيذه لطلاب المرحلة الإعدادية من عمر 12 حتى 15 عاما بقرى المبادرة الرئاسية فى محافظات الجمهورية، ويشهد انطلاق دورى حياة كريمة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، انطلاق دورى حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ بقرى مطوبس ابلمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة، بمشاركة 15 فريقا من أبناء مدارس قرى حياة كريمة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تطور البنية الشبابية والرياضية بقرى المبادرة وتوفير كافة الخدمات للنشء والشباب والمواطنين والبرامج والأنشطة المنفذة فى قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمنشآت التى نفذتها الدولة بقرى المبادرة.

وقد أطلق الدكتور أشرف صبحي، إشارة البدء في انطلاق دورى حياة كريمة بقرى مطوبس بالمرحلة الأولى للمبادرة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وحضور وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس تنفيذ فريق عمل المديرية والزملاء من شباب مطوبس.