كفر الشيخ تدشن أكبر عملية رصف للطرق وتطويرها

تشهد محافظة كفر الشيخ أعمال توسعة وتطوير ورصف لعدد من الشوارع والطرق الهامة، داخل المدينة وخارجها، ومن بين تلك الطرق التي تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرًا بها، طريق "كفر الشيخ دسوق المزدوج، وإعادة رصف رافد الطريق الدولي" بلطيم كفر الشيخ، وإعادة رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، وتستمر هيئة الطرق في تحقيق الإنجازات والمشروعات العملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما شهدت المحافظة تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأشرف عبدالونيس، واللواء سعيد عمارة، ويونس عبدالرازق، ومحمد فوزي الرفاعي، لتفقد محور كفر الشيخ دسوق المزدوج، ورافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كفر الشيخ تشهد أعمال رصف في كافة المدن بالمحافظة، لم تشهدها من قبل في تاريخ المحافظة، وتم توسعة الطرق واعادة رصفها، بما يليق بمكانة المحافظة، ومازال العمل جاريا في رصف المزيد من الطرق، وإنشاء محاور جديدة، ومن بينها العديد من المحاور التي أنشئت في مدينة كفر الشيخ لربط فرب بشرق المدينة بروافد الطريق الدولي، وما يشهد رافد الطريق الدولي “كفر الشيخ بلطيم، وطريق فوه دسوق، وغيرهم من الطرق”.

ومن بين المشروعات الهامة وجارٍ العمل في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المحور المزدوج كفر الشيخ / دسوق بطول 10 كم وعرض 11.25 م بواقع ثلاث حارات لكل اتجاه، ويشمل المشروع 22 عمل صناعي " 12 كوبري علوي بالإضافة إلى استكمال الكوبري القائم و9 أنفاق" بالإضافة إلى أعمال الحمايات، وبلغت نسبة تنفيذه 91 % خاصة، والطريق يعتبر محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام كما أن هذا المحور هو جزء من محور المحلة، كفر الشيخ، دسوق، دمنهور، حوش عيسى، أبو المطامير، جانكليس بطول 155 كم.

كما يشهد رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ بلطيم" أعمال رصف، وما تم رصفه والعمل به حتى الآن 20 كم باتجاه بلطيم باستخدام معدات إعادة تدوير طبقات الرصف FDR، ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بتوسعة الطريق ليكون 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين، كما يشهد الطريق الدولي الساحلي رفع كفاءة بطول 90 كيلو من جمصة لبلطيم.