يلا شوت plus مشاهدة مباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية بث مباشر دون تقطيع جول العرب مباشر ماتش فرنسا beinmatch

تقام مباراة فرنسا والنمسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، حيث يأمل منتخب فرنسا في العودة من جديد إلى المسار الصحيح والتصالح مع جماهيره بعد بدايته السيئة في هذه البطولة، وهذه المرة من خلال مواجهة مضيفه العنيد منتخب النمسا على أرضية ملعب إرنست هابل على الأراضي النمساوية في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022.

تنقل مباراة فرنسا والنمسا في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022/2023 عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، بالإضافة إلى عمل تغطية مباشرة ولحظية عبر الانترنت من خلال موقعنا سي مصر لنقل المباريات.

تنطلق مباراة فرنسا والنمسا اليوم ضمن دوري الأمم الأوروبية 2022-23 في تمام الساعة 19:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 20:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وليبيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 18:45 صباحا بتوقيت غرينيتش.

مشاهدة مباراة فرنسا والنمسا بث مباشر اليوم 10-6-2022 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2022/2023، حيث تُذاع مباراة فرنسا ضد النمسا على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.