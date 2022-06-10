موانئ البحر الأحمر: تداول 6876 طن بضائع عامة و400 شاحنة

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 6876 طن بضائع عامة متنوعة و400 شاحنة و95 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4014 طن بضائع عامة ومتنوعة و164 شاحنة و70 سيارة كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2862 طن بضائع عامة ومتنوعة و236 شاحنة و25 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 84 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة ومتنوعة و22 سيارة ملاكي و12 شاحنة فارغة بجانب السفينة الحرية بإجمالي 34 شاحنة بحمولة 886 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 شاحنات فارغة..كما تم مغادرة السفينة عمان بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 634 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 سيارات ملاكي والسفينة أمل بإجمالي 85 شاحنة بحمولة 2428 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 سيارات ملاكي.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع استقبل العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 458 طن بضائع عامة و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و73 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكي وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 49 شاحنة بحمولة 952 طن بضائع عامة و3 سيارات ملاكي..

كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 متجهة إلى جدة بعدد 50 سيارة ملاكي في الوقت الذي سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 راكبا بموانيها.