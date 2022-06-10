وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي لوحدة الأشعة المقطعية الجديدة بأولاد صقر

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد مسعود الأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، ومن التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة الطبية به، والمرور على غرفة عقر الحيوان، والتأكد من تدريب مسئول الغرفة على بروتوكول العلاج وإعطاء اللقاح للمصابين بعقر الحيوانات.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفي ضمن خطة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، موجهًا بالتشغيل التجريبي، بعد أن تم توفير القوي البشرية اللازمة والتدريب الجيد لهم، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

ومر على قسم المعامل، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، والتأكد من أداء الخدمة بها بصورة جيدة، وسحب العينات اللازمة للمرضى بالأقسام الداخلية بانتظام، واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، موجهًا إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مع عمل دراسة شاملة لتطوير العناية المركزة، بجانب سكن الأطباء بالمستشفى، بالتنسيق مع إدارات الجودة ومكافحة العدوي بالمديرية، مع وضع تصور لتطوير قسمي الحضانات والعمليات الجراحية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن ذلك يأتي بعد رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و٢٥٠ ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدما الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب، لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، مضيفًا بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتي بلغت حتى الآن ١٤ جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، بعد أن كانت ٣ أجهزة فقط بالمحافظة.