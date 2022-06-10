الأسهم الأمريكية تحت ضغط التضخم.. وتراجع جماعي

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، بشدة مع بدء التداولات اليوم مع زيادة أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مايو، الأمر الذي قوض آمال بلوغ التضخم ذروته وعزز مخاوف من خطوات أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسيطرة عليه.

وانخفض المؤشر داو جونز 219.27 نقطة أو 0.68 في المائة عند 32053.52 نقطة، وفقا لـ "رويترز".



وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 43.43 نقطة أو 1.08 في المائة إلى 3974.39 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك 210.34 نقطة أو 1.79 في المائة إلى 11543.88 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، خلال جلسة الأربعاء الماضي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة فوق المستوى النفسي المهم البالغ ثلاثة في المئة وقفزة في أسعار النفط، وهو ما يذكي المخاوف حيال التضخم وآفاق أسعار الفائدة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن التضخم ظل مرتفعا في مايو، رغم أن أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني قطاعي الغذاء والطاقة، من المرجح أنها تراجعت قليلا على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعيه في يونيو ويوليو. في إطار مسعاه لمحاربة التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 45.18 نقطة، أو 1.9 بالمئة، إلى 4115.50 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 90.15 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 12085.09 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 273.57 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 32906.57 نقطة.