بث مباشر IN time| مشاهدة مباراة فرنسا والنمسا 10-6-2022 في كأس الأمم الأوروبية رابط يلا شوت لايف



رابط يلا شوت تمشاهدة مباراة فرنسا والنمسا بث مباشر اليوم، حيث يحتضن ملعب ارنست هابيل مباراة قوية تجمع بين منتخب فرنسا والنمسا، مساء اليوم الجمعة 10 يونيو، لحساب فعاليات الأسبوع الثالث من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يتواجد المنتخب النمساوي في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، حيث يأمل في تحقيق الانتصار من أجل العودة لتعزيز رصيده من النقاط والسير نجو الطريق الصحيح.

وعلى الجانب الأخر، استعد المنتخب الفرنسي لهذه المباراة بتركزي عالي وبكل قوة، فهو يحتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، فهو يتطلع لتصحيح المسار واقتناص النقاط الكاملة.

ويحتل منتخب فرنسا حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، في حين يتواجد منتخب النمسا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا

قناة TVP SPORT HD

Hotbird 13°E – 10834 V 27500.

- قناة 20 MEDIASET HD

Hotbird 13°E – 11432 V 29900.

- قناة ORF SPORT+ SD

Astra 19.2°E – 12245 H 22000.

- قناة DAZN 1 HD

Astra 19.2°E – 11170 H 22000.

- قناة DAZN 2 HD

Astra 19.2°E – 11795 H 27500.

- قناة LEQUIPE HD

Astra 19.2°E – 11895 V 29700.

