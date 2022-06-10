وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية بعد المرور على "أولاد صقر"

محافظات
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
Advertisements

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية، وذلك بعد تفقد سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى أولاد صقر المركزي، والقافلة الطبية العلاجية بقرية الفرايحة مركز أولاد صقر.

وتأكد وكيل الوزارة  من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الكافي من فصائل الدم المختلفة بالمستشفيات، ومن تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة عالية بالأقسام الطبية الحرجة، وخاصة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي بقسم الإستقبال، ومن تدريب الفرق الطبية عليها.


كما اطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات، ومناظرة السجلات الطبية للتأكد من صرف العلاج اللازم للحالات وفقًا للتشخيص الطبي، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد.

صحة الشرقية وكيل صحة الشرقية مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية أولاد صقر

مواد متعلقة

"زراعة الشرقية" تنظم ندوات إرشادية للمزارعين للنهوض بمحصول القطن

ضبط 7 أطنان قمح محلي وأسمدة زراعية محظور تداولها بالشرقية

استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع وميادين الشرقية

محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وكيل "صحة الشرقية" يناقش خطة المرور على المستشفيات مع مديري الإدارات الفنية

وكيل صحة الشرقية يتابع عمل الفرق للبدء في تشغيل قسم الكلى الجديد بالسعديين

محافظ الشرقية.. الانتهاء من تحرير ١٠١٢٥ عقدا فى منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة

لتقصيره في العمل.. محافظ الشرقية يوقف أحد العاملين بمستشفي ههيا المركزي
Advertisements

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة مصر اليوم أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ملخص مباراة مصر وأثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

مصر تسقط أمام أثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

عاجل.. الكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

الأهلي يستقر على رحيل أحد أفراد جهاز موسيماني

عاجل.. تطور مثير في مستقبل موسيماني مع الأهلي

شاهد أهداف مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا