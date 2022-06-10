وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية بعد المرور على "أولاد صقر"

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية، وذلك بعد تفقد سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى أولاد صقر المركزي، والقافلة الطبية العلاجية بقرية الفرايحة مركز أولاد صقر.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الكافي من فصائل الدم المختلفة بالمستشفيات، ومن تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة عالية بالأقسام الطبية الحرجة، وخاصة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي بقسم الإستقبال، ومن تدريب الفرق الطبية عليها.



كما اطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات، ومناظرة السجلات الطبية للتأكد من صرف العلاج اللازم للحالات وفقًا للتشخيص الطبي، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد.