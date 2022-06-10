افضل لاعب في الدوري الانجليزي.. ليفربول يحتفل بتتويج محمد صلاح بالجائزة

افضل لاعب في الدوري الانجليزي، يحتفل نادي ليفربول بلاعبه الفرعون المصري محمد صلاح بعد حصوله على جائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2022، باختيار رابطة لاعبي البريميرليج.

جائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي

ونشر حساب نادى ليفربول الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» صورة محمد صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، وهو مبتسم ويلقى الدعم من المدير الفنى، وعلق عليها: «إنه يستحق ذلك تمامًا، ولهذا السبب هو الفائز للمرة الثانية بهذه الكأس الرائعة.. عن جدارة يا مو».

فيما أكد يورجن كلوب: «ما أحبه حقًّا فى هذه الجائزة هو أن اللاعبين صوتوا لها.. هذه هى الجائزة الوحيدة التى يجب أن تهتم بها».

وتابع مدرب ليفربرل: من الواضح أنها الأرقام وتسجيل الأهداف هى لعبة صلاح، لكن تسجيل أكبر عدد من الأهداف وتقديم أكبر قدر من التمريرات الحاسمة، مع كل التقلبات خلال الموسم، وكل الأشياء التى أعرفها عن كرة القدم، فهو الإنجاز الحقيقى الذى يصعب تكراره.

كما أكد المدرب الألمانى أنه كان يتوقع تطور صلاح عند رصده فى روما، مضيفًا «لقد شاهدت الكثير من الفيديوهات له، ولم يكن وحشًا فى إنهاء الهجمات كما نرى الآن».

فيما علق «صلاح» على تتويجه بلقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي للمرة الثانية فى تاريخه، وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر»: «لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة صوّت عليها زملائى، أنا ممتن جدا لكم جميعًا».

كما نشر محمد صلاح مع كلمات الشكر فيديو له لأجمل اللحظات التى عاشها خلال الموسم الماضى بالدورى الإنجليزى.

فيما حرصت الصحف الإنجليزية على الإشادة بالإنجاز الذى حققه اللاعب المصرى، وأجمعت على أن محمد صلاح استحق الجائزة عن جدارة.