"معيط" ناعيًا عمرو نصار: مسيرة زاخرة بالعطاء تشهد بتفانيه فى خدمة الوطن

بوابة الفجر
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نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، الذى وافته المنية، بعد مسيرة زاخرة بالعطاءستظل تشهد بتفانيه فى العمل لخدمة الوطن.


 

أكد الوزير، أن الفقيد الراحل كانت له إسهامات وطنية مضيئة، جسَّدت خبرات عميقة، وحرصًا على النهوض بالصناعة الوطنية، وتعميقالإنتاج المحلى؛ إيمانًا بأنها قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الفقيد الراحل يعد أول من أسهم فى إعلاء سمعة المنتج المصرىبالخارج، وتصدير الأتوبيسات المصرية إلى إنجلترا، حيث كان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالأفريقيا لمدة ٦ سنوات، إضافة إلى جهوده الملموسة فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية بعد انتخابه عضوًا بمجلس إدارة غرفةالصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وجهوده أيضًا فى تعزيز الصادرات سواءً خلال توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، أوالأمانة العامة للمجلس التصديرى للسلع الهندسية.


 

تقدم الوزير، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهلهوذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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